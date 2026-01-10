من يحرس عرين الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد؟

18 حجم الخط

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

وسادت حالة من الجدل حول مركز حراسة المرمى في منتخب مصر، بعد استبعاد كريم هنداوي لأول مرة، من قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا المقام حاليا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

من يحرس عرين الفراعنة في البطولة الأفريقية؟

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الحارس الأول خلال التوقيت الحالي بالنسبة للجهاز الفني هو محمد علي، وأن في المركز الثاني سيأتي محمد عصام الطيار ثم عبد الرحمن حميد.

ويقدم محمد علي مستويات مميزة مع المنتخب الوطني خلال مشاركته في مباريات بطولة إسبانيا الدولية، ويبدو انه سيكون الحارس الأساسي خلال المشاركة في البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات) موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب مصر

مصر × الجابون - 21 يناير | 12:30 ظهرا

مصر × أنجولا - 22 يناير | 5:00 مساء

× أنجولا - 22 يناير | 5:00 مساء مصر × أوغندا - 24 يناير | 3:00 عصرا

وتنقل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، على شاشة قنوات أون سبورت.

ويتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبا وهم:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

