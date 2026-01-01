الخميس 01 يناير 2026
التحفظ على تراخيص سيارة ملاكي تعرضت لحادث انقلاب بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة القاهرة الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السيارة وفحص تراخيصها والتحفظ عليها.

حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقاهرة الجديدة

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

