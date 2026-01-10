السبت 10 يناير 2026
مدير تعليم الإسكندرية: امتحانات صفوف النقل تسير دون أية معوقات (صور)

 صرَّح الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 انطلقت صبيحة اليوم السبت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وكذلك لامتحانات النقل للتعليم العام والفني.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، والمتابعة الميدانية.

 

فيما قام ( أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

 كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وأشاد أبوزيد بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

