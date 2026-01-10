مصر تواجه إيران اليوم في بطولة إسبانيا الدولية لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب إيران، في الجولة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية، المقامة حاليا بمشاركة 6 منتخبات.

موعد مباراة مصر وإيران

تقام مباراة مصر وإيران في الـ6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون سبورت 1.

وكان المنتخب قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال بنتيجة (31-31)، ويحتاج للفوز على منتخب إيران بفارق 22 هدفا من أجل تصدر المجموعة الثانية.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على منتخب إيران في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت بنتيجة (41-20).

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

