السبت 10 يناير 2026
ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفلات "الأندر جراوند" في ساقية الصاوي

بدأت ساقية الصاوي بالزمالك استعدادات مكثفة لاستقبال موسم حفلات "الأندر جراوند" والفرق المستقلة، من خلال إدخال تحسينات تقنية وفنية جديدة على مسارحها، لتوفير تجربة مختلفة للجمهور الشبابي.

أبرز ملامح التجهيزات الجديدة

تطوير هندسة الصوت: تم تحديث أنظمة الصوت لتناسب الآلات الموسيقية المتنوعة التي تعتمد عليها فرق الروك والجاز والموسيقى البديلة.

عروض إضاءة تفاعلية: إضافة وحدات إضاءة "ليد" متطورة تتفاعل مع إيقاع الأغاني لخلق أجواء حماسية داخل القاعة.

تنظيم المسارات: وضع خطة جديدة لدخول وخروج الجمهور لضمان الراحة والأمان، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده هذه النوعية من الحفلات.

وتهدف الساقية من هذه التجهيزات إلى دعم الفن المستقل وتقديم الفرق الشابة بشكل احترافي يضاهي المهرجانات الموسيقية الكبرى، مع الحفاظ على روح "الأندر جراوند" التي تجمع بين البساطة والقوة.

من المقرر أن يبدأ الإعلان عن جدول الحفلات تباعًا عبر المنصات الرسمية للساقية، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم من محبي الموسيقى المستقلة في مصر.

