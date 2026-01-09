فيلم الست يفقد جمهوره في شباك التذاكر اليومي

18 حجم الخط

شهد فيلم الست تراجعًا ملحوظًا من إقبال الجمهور عليه بدور العرض السينمائية، وحقق العمل بإيرادات ليلة أمس الخميس ما يقرب 400 ألف جنيه فقط، بعد أن كان في مقدمة الأعمال الأكثر حصدًا للإيرادات اليومية.

واقترب العمل من تحقيق ما يقرب من 30 مليون جنيه منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية.

وتعرض الفيلم منذ عرضه لموجة من الانتقادات؛ على خلفية ما اعتبره البعض إساءات متعمدة لسيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

أبطال فيلم الست

فيلم "الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورًا خاصًّا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

قصة فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي ترد على جدل الفيلم

كانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرًا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

