مهرجان القاهرة السينمائي ينعى المخرج العالمي بيلا تار: وداعًا فيلسوف الصورة

ننعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، المخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 70 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا سينمائيًا خالدًا غيّر مفاهيم الزمن والصورة في الفن السابع.



ويؤكد المهرجان أن رحيل "تار" يمثل خسارة فادحة للسينما العالمية، فقد كان الراحل واحدًا من أبرز المجددين الذين انحازوا للإنسان وآلامه، وقدموا تجارب بصرية فريدة ستبقى طويلًا في ذاكرة عشاق السينما، عبر روائع مثل "ساتانتانغو" و"حصان تورينو".

ويعتز مهرجان القاهرة السينمائي بتلك اللحظة التاريخية التي تشرف فيها باستضافة المخرج الكبير في دورته الرابعة والأربعين (نوفمبر 2022)، حيث مَنحه المهرجان "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة ودوره الملهم في تعليم الأجيال الجديدة من السينمائيين عبر ورش العمل التي قادها بشغف.

وفي رثائه للمخرج الراحل، استعاد الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، كلمات التقدير التي وجهها له لحظة تكريمه على مسرح دار الأوبرا المصرية، قائلًا:"اليوم فقدنا قامة سينمائية استثنائية ومفكرًا حمل هموم الوجود الإنساني في كل كادر صنعه. لقد كان شرفًا كبيرًا لمهرجان القاهرة أن يحتفي ببيلا تار في حياته، وأن يمنحه التقدير الذي يستحقه. وكما قلت له يوم تكريمه: (أنت لست مجرد مخرج، أنت صاحب مدرسة وفلسفة خاصة تبعها الكثيرون حول العالم)، وسيظل اسمه مرتبطًا بذاكرة مهرجاننا دائمًا".



