البيضاء بـ 79 جنيها، أسعار الدواجن اليوم السبت في الدقهلية

سجلت أسعار الدواجن بمختلف الأنواع استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، بعد أن شهدت الأسعار الفترة الماضية تباينا ما بين الصعود والانخفاض.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 79 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 113 جنيها، مع تراوح الأسعار بين 73 جنيها إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 75 إلى 76 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 و84 جنيهًا.

اسعار مشتقات الدواجن في المحلات التجارية

وتواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق

سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرامًا

تراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرامًا المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 31.00 إلى 31.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13.50 جنيهات إلى 13.75 جنيه.

تراوح سعر كتكوت بلدي حر بين 7.25 إلى 7.50 جنيه.

تراوح سعر كتكوت بلدي مشعر بين 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8.00 جنيهات إلى 8.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت كتكوت روزي تسمين بين 16.00 إلى 16.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 33 جنيها

بلغ سعر كتكوت كب نحو 33.5 جنيه

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 30 إلى 31 جنيهًا

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 29 جنيها

أسعار البط صغير العمر

فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 15.00 إلى 15.25 جنيه. تراوح سعر بط تسمين فرنساوى من 20.00 جنيه إلى 20.25جنيه. تراوح سعر بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان من 9 إلى 9.25 جنيه.

