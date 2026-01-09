الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

الأمن السوري ينتشر في حي الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تركتها "قسد"

الأمن السوري، فيتو
انتشرت قوات الأمن السوري، مساء الخميس، في حي الأشرفية بحلب، وضبطت أسلحة كانت تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الأمن انتشرت في حي الأشرفية بمدينة حلب، وضبط أسلحة وذخائر كانت تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة باسم "قسد".

وأضافت الوكالة، أن قوى الأمن الداخلي ضبطت سيارة مفخخة في حي الأشرفية بمدينة حلب، تركتها "قسد".

كما أشارت إلى مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين في حلب على يد "قسد" منذ بدء الاشتباكات قبل أيام.

وفي حمص، ذكرت وسائل إعلام سورية أن أربعة عاملين في القطاع الصحي قتلوا، وأصيب آخر، إثر إطلاق مجهولين النار عليهم قرب مستشفى الكندي في مدينة حمص.

من جانبه، قال مستشار الرئاسة السورية لشؤون الإعلام أحمد زيدان إن "عهد الاستثمار في الاضطرابات انتهى"، مضيفا: "على الدولة السورية بسط سيطرتها والأمن على أراضيها".

وأكد زيدان أن "الدولة السورية تحلّت بالصبر في ما يتعلق بتصرفات قسد".

قوات الأمن السوري حي الأشرفية بحلب وكالة الانباء السورية سانا اسلحة وذخائر قوات سوريا الديمقراطية قسد مدينة حلب
الجريدة الرسمية