بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا

أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أن الرئيس دونالد ترامب أبدى دعمه لمشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا والضغط على شركائها لوقف شراء النفط الروسي.

وقال غراهام عبر منصة "إكس" إن "بعد اجتماع مثمر عقد اليوم حول عدة قضايا، أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات ضد روسيا، الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي عملت عليه لعدة أشهر مع السيناتور ريتشارد بلومنتال وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ".

وأضاف جراهام أنه يتوقع "تصويتًا نشطًا من الحزبين على المشروع"، متوقعًا أن يتم التصويت مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح أن اعتماد القانون سيمنح ترامب "نفوذًا هائلًا على الشركاء التجاريين لروسيا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل، للضغط عليهم من أجل وقف مشترياتهم من النفط الروسي".

ويُذكر أن مشروع القانون قُدم في مطلع أبريل 2025 من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة جراهام وبلومنتال.

وينص المشروع على فرض عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا، وفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم وسلعًا أخرى من روسيا، إلى جانب حظر المشاركة الأمريكية في شراء سندات الدين الروسية وغيرها من الإجراءات التقييدية.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

