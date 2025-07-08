ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن مجموعة "البريكس" باتت على وشك الانهيار، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الدول الأعضاء إذا لم تلتزم بسياسات التجارة الأمريكية الجديدة.

ترامب: "الدولار ملك ومن يتحدّانا سيدفع الثمن"

وفي تصريحات مثيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي الدولار العملة المهيمنة عالميًا، مضيفًا: "الدولار ملك، وسنُبقيه كذلك. ومن يظن أنه يستطيع تحدينا عبر تجاوز الرسوم الجمركية، سيدفع ثمنًا أكبر بكثير".

تحذير ترامب لدول البريكس

وحذر من أن أي دولة ضمن "البريكس" قد تواجه عقوبات تجارية صارمة، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تتهاون مع أي خرق لقوانين التجارة أو التعامل بالدولار.

وأوضح ترامب أن جميع الدول مطالبة بالالتزام بالتعريفات الجمركية الجديدة بحلول 1 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لم تُغيّر الموعد ولن تفعل، في رسالة مباشرة إلى الدول التي تسعى لتقويض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

تهديدات للاتحاد الأوروبي

وفي ما بدا تصعيدًا إضافيًا، كشف ترامب أن بلاده تُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات التجارية، محذرًا من أنه "قد يتم فرض رسوم جمركية على بعض دول الاتحاد خلال يومين"، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات مرضية.

تصعيد اقتصادي عالمي مرتقب

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وعدة كتل دولية، على خلفية محاولات بعض الدول تقليص الاعتماد على الدولار وإنشاء نظام مالي بديل، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا مباشرًا لنفوذها العالمي.

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