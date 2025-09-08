الرئيس الصيني يدعو إلى نظام عالمي عادل ودعم التعددية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمة مجموعة "بريكس" إلى دعم التعددية وضمان نظام عالمي عادل والحفاظ على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.

شي جين بينج يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل



وقال شي جين بينج خلال قمة "بريكس" الافتراضية، اليوم الاثنين: "في هذه المرحلة الحرجة ينبغي على دول "بريكس"، التي تقف في طليعة الجنوب العالمي، أن تعمل بروح الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجميع، وأن تدافع بشكل مشترك عن التعددية ونظام التجارة متعدد الأطراف، وأن تعزز تعاون "بريكس الكبرى"، وتقيم مجتمعا ذا مصير مشترك للبشرية".



وطالب الرئيس الصيني دول "بريكس" إلى التمسك بالتعددية للدفاع عن النزاهة والعدالة الدوليتين وحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرته تحت مسمى "الحوكمة العالمية" التي تهدف إلى حث جميع الدول على العمل المشترك من أجل بناء "نظام عالمي أكثر عدالة".

وأشار شي جين بينج كذلك إلى ضرورة تفعيل بناء "اقتصاد عالمي مفتوح" و"التصدي لشتى أشكال الحمائية" و"وضع التنمية على رأس الأجندة الدولية وتمكين دول الجنوب العالمي من المشاركة العادلة في التعاون الدولي".

