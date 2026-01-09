وكالة فارس الإيرانية: مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري بأحداث شغب فى كرمنشاه

18 حجم الخط

مظاهرات إيران، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم، مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في "أحداث شغب أندلعت أمس في كرمنشاه"، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية.

خامنئى يطالب ترامب بالتركيز على أمريكا

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فى وقت سابق اليوم، إن "إيران لن تتراجع أمام من يرتكب أعمال تخريب، وعلى الإيرانيين الحفاظ على وحدتهم".

وتابع المرشد الإيراني على خامنئى، أدعو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى التركيز على المشاكل الداخلية في بلاده، فهذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطًا مريعًا".

وكان أيضا مجلس الأمن القومي الإيراني، قال: إن "القوات الأمنية والسلطة القضائية لن تتساهلا مع المخربين".

تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية فى إيران

فيما أفادت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) -مقرها واشنطن- بمقتل 42 شخصا، بينهم 4 من أفراد الأمن، وإصابة عشرات، واعتقال أكثر من 2270 شخصا.

في المقابل، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن عدد رجال الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 568 فردا، في حين بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" 66 عنصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.