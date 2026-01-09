الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وكالة فارس الإيرانية: مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري بأحداث شغب فى كرمنشاه

مظاهرات إيران، فيتو
مظاهرات إيران، فيتو
18 حجم الخط

مظاهرات إيران، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم، مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في "أحداث شغب أندلعت أمس في كرمنشاه"، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية.

خامنئى يطالب ترامب بالتركيز على أمريكا

 وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فى وقت سابق اليوم، إن "إيران لن تتراجع أمام من يرتكب أعمال تخريب، وعلى الإيرانيين الحفاظ على وحدتهم".

وتابع المرشد الإيراني على خامنئى، أدعو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى التركيز على المشاكل الداخلية في بلاده، فهذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطًا مريعًا".

وكان أيضا مجلس الأمن القومي الإيراني، قال: إن "القوات الأمنية والسلطة القضائية لن تتساهلا مع المخربين".

تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية فى إيران

فيما أفادت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) -مقرها واشنطن- بمقتل 42 شخصا، بينهم 4 من أفراد الأمن، وإصابة عشرات، واعتقال أكثر من 2270 شخصا.

في المقابل، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن عدد رجال الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 568 فردا، في حين بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" 66 عنصرا.

وزير خارجية إيران: لدينا نقاط ضعف اقتصادية والموساد يحرك المظاهرات

باحث يكشف سر صمت الإخوان أمام احتجاجات إيران

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مظاهرات ايران الحرس الثوري الإيراني كرمنشاه خامنئي المرشد الايراني ترامب

مواد متعلقة

بسبب حزب الله، سجال بين وزيري خارجية إيران ولبنان

مطارات دبي تلغي 6 رحلات إلى إيران

ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!

الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

رغم مرضه، ظهور مميز للطفل عمر علي في حلقة "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية