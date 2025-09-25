إيران للولايات المتحدة: لن نقبل بالتخلي عن قدراتنا الصاروخية والدفاعية

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الولايات المتحدة تضغط لإجبار طهران على التفاوض بشأن منظومتها الصاروخية، إلا أن إيران ترى أن هذا الملف يتعلق بأمنها القومي ولا يمكن التنازل عنه.

تمسك بالقدرات الدفاعية

وقال المسئول الإيراني: "نبحث عن حل، لكن لا يمكن أن نقبل عدم امتلاك قدرات صاروخية أو دفاعية"، مشددًا على أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات بعد أن أجرت تقييمًا شاملًا للوضع عقب الحرب الأخيرة وحددت نقاط القوة والضعف.

خلاف مع الأوروبيين حول "آلية الزناد"

وأشار إلى أن طهران سلكت كل الطرق الممكنة لتفادي تفعيل الأوروبيين آلية الزناد، لكن الأوروبيين – بحسب وصفه – لا يرغبون في الدخول في مفاوضات بهذا الشأن.

واشنطن والعودة لمفاوضات 5+1

وكشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن بلاده وافقت على حضور الولايات المتحدة في المفاوضات ضمن مجموعة 5+1، غير أن الأوروبيين رفضوا هذا الطرح.

