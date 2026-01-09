الحرس الثوري: سنقف إلى جانب الشعب الإيراني حتى ضمان أمن المواطنين

18 حجم الخط

قال الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الجمعة أنه سيقف إلى جانب الشعب الإيراني حتى ضمان أمن المواطنين واستقرارهم، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي «الشرق - بلومبرج» عبر منصة اكس.

طهران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب

من جانبه، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن يد الولايات المتحدة الأمريكية ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران في 13 يونيو 2025.

ودعا خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التركيز على مشاكل بلاده الداخلية، بحسب موقع "حزب الله الإلكتروني" على "تيليجرام".

وأضاف: هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطا مريعا، مشيرا إلى أن “هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم، وعلى الإيرانيين الحفاظ على وحدتهم، وطهران لن تتراجع عن تحقيق أهدافها قيد أنملة، والشعب الموحدة سوف يسقط الأعداء”.

وأكد المرشد الإيراني أن طهران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، داعيًا الشعب الإيراني إلى “توحيد كل صفوفه من أجل الانتصار على الأعداء”.

تأييد أمريكي لمظاهرات إيران

تصريحات خامنئي جاءت بعد يوم من مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت، موجها حديثه للإيرانيين قائلا: “كل ما أستطيع قوله هو أنكم يجب أن تشعروا بقوة تجاه الحرية. لا شيء يضاهي الحرية. أنتم شعب شجاع. من المؤسف ما حدث لبلدكم. كان بلدكم بلدا عظيما. أتذكر قبل سنوات عندما كنت مطورا عقاريا شابا، ذهب أصدقائي إلى إيران، وحققوا نجاحا باهرا”.

وأضاف: "لقد شيد أصدقائي الأمريكيون المتخصصون في مجال العقارات مباني في إيران، وقد حققوا نجاحا كبيرا في إيران. لقد رحلوا. كانوا مطورين ناجحين للغاية. كانوا أناسا رائعين، معظمهم مطورون من نيويورك، لكنهم ذهبوا إلى إيران ووفروا فرص عمل جيدة هناك. وأتذكر أنهم كانوا يقولون إن الناس رائعون، والمكان بأكمله رائع. لقد كان سوقا هائلا، والآن انظروا ماذا حدث، وفق "سي إن إن".

دعم خفي لولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

وتحدث ترامب عن دعمه لولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، وإمكانية لقائه في البيت الأبيض وسط المظاهرات التي تجتاح مناطق في إيران.

وقال ترامب: لقد راقبته، ويبدو شخصا لطيفا. لكنني لست متأكدا من أن القيام بذلك كرئيس سيكون مناسبا في هذه المرحلة. وأعتقد أنه يجب أن نتيح للجميع فرصة الظهور، وسنرى من سيبرز. لست متأكدا بالضرورة من أن هذا سيكون تصرفا مناسبا.

رضا بهلوي يدخل على خط المظاهرات

ودعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه ملك إيراني منفي، إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق الخميس، في أعقاب موجة المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.

وقال الابن الأكبر للشاه الذي أُطيح به في ثورة 1979 الإيرانية الإسلامية، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإقبال على الاحتجاجات الأخيرة كان "غير مسبوق"، وإنه تلقى تقارير تفيد بأن "النظام يشعر بخوف شديد ويحاول، مرّة أخرى، قطع الإنترنت" لوقف الاحتجاجات.

