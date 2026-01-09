أحمد رزق وميرفت أمين وجومانا مراد وآيتن عامر على قنوات "المتحدة"في رمضان

18 حجم الخط

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أحمد رزق وميرفت أمين وجومانا مراد ونجلاء بدر وآيتن عامر.

https://www.facebook.com/reel/839590455578243

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.

وتأتي مشاركة أحمد رزق وميرفت أمين وجومانا مراد ونجلاء بدر وأيتن عامر، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

ومن ناحية أخري، كانت اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

