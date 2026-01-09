دياز يضع المغرب في المقدمة أمام الكاميرون في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تقدم منتخب المغرب، بالهدف الأول أمام الكاميرون في الدقيقة 26 عن طريق إبراهيم دياز في المباراة التي تجري على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المغرب والكاميرون في الرباط سعيا لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها المغرب بعدما حجز السنغال البطاقة الأولي للمربع الذهبي.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المغرب ومطالبة بإحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأولي بسبب لمسة الكرة ليد لاعب الكاميرون.

وتوقفت المباراة في الدقيقة لعلاج جونيور تشاماديو لاعب الكاميرون بعد كرة مشتركة وتدخل قوي من نصير مرزاوي.

وسعي الكاميرون لامتصاص حماس المغرب واجبارهم على طريقة لعب معينة من خلال الكرات العرضية وحرمانهم من الاختراق خلال أحداث الشوط الأول .

تشكيل الكاميرون ضد المغرب



حراسة المرمى: ديفيس إباسي

خط الدفاع: محمدو ناجيدا، نوهو تولو، صامويل جونيور كوتو، تشي مالون، جونيور تشاماديو

خط الوسط: كارلوس باليبا، آرثر أفوم، داني ناماسو

خط الهجوم: بريان مبيومو، كريستيان كوفاني

ويجلس على مقاعد بدلاء الكاميرون كلا من: أوموسولا ميدجو، كريستوفر ووه، جورج كيفن نكودو، جان أونانا، باتريك سوكو، مارتن بوتريل أتمينجو، سيمون نجاباندوتنبو، إيريك إبيمبي، إيتا أيونج، أرنولد كامديم، إدوارد سومبانج، كريستيان باسوجوج، دارلين زيدان يونجوا، داني ناماسو، أوليفييه كيمين، فلافيان إنزو بويوموس، جيرزينو نيامسي.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا،أشرف حكيمي.

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: الكاجوي – الحرار – أمرابط – إيجامان – رحيمي – بن صغير – ترجالين – الشيبي – أخوماش – الياميق – النصيري – طالبي – صلاح الدين – آيت بودلال – بلعمري.

يذكر أن منتخب المغرب كان تغلب على تنزانيا في دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.