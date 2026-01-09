الجمعة 09 يناير 2026
ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف إبراهيم دياز أمام الكاميرون

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
 واصل إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، التألق بعدما سجل هدفًا في مرحلة ربع نهائي أمم أفريقيا خلال مباراة الكاميرون، مساء اليوم الجمعة.


وارتفع رصيد إبراهيم دياز إلى 5 أهداف في صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

 

ويمتلك  محمد صلاح، نجم منتخب مصر، 3 أهداف، حيث يستعد لخوض مباراة ربع النهائي رفقة الفراعنة ضد كوت ديفوار، مساء غدا السبت.

 

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 


1- إبراهيم دياز، المغرب، 5 أهداف.

2- محمد صلاح، مصر، 3 أهداف.

2- أديمولا لوكمان، نيجيريا، 3 أهداف.

2- أماد ديالو، نيجيريا، 3 أهداف.

2- أيوب الكعبي، المغرب، 3 أهداف.

2- فيكتور أوسيمين، نيجيريا، 3 أهداف.

2- رياض محرز، الجزائر، 3 أهداف.

2- لاسين سينايكو، مالي، 3 أهداف.

3- نيكولاس جاكسون، السنغال، هدفان.

3- لايلي فوستر، جنوب إفريقيا، هدفان.

 

وتقدم منتخب المغرب أمام الكاميرون بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجري على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

 

وجاء هدف المغرب الأول من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

