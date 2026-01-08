قرارات عاجلة لكشف غموض إصابة صاحب مصحة بطلق ناري بالجيزة

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة حول إصابة صاحب مصحة إدمان بإصابات خطرة في منطقة الفك بالوجه إثر إصابته بطلق، أثناء توجهه لمحل عمله بالمصحة في دائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرته والمترددين عليه ومعرفة علاقاته ومن بينهم مشاكل أو خلافات قد تؤدي لارتكاب الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

إصابة صاحب مصحة بطلق ناري

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من مستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث أكتوبر وأسفر الفحص أن المصاب صاحب مصحة لعلاج الإدمان وأصيب بطلق ناري في الفك، في ظروف غامضة.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

