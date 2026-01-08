ضبط صاحب محطة بنزين وبحوزته 3050 لتر سولار مدعم بالجيزة وتحرير 250 قضية تموينية

18 حجم الخط

ألقت قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، القبض على صاحب محطة بنزين وبحوزته 3050 لتر سولار مدعم، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها مباحث التموين بنطاق المحافظة، بدائرتي مركزي شرطة كرداسة ومنشأة القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 قضية تموينية متنوعة، شملت مخالفات إدارة منشآت دون ترخيص، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والاستيلاء على المال العام.

كما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 4 أطنان سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وأُحيلت المضبوطات والمتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إغلاق 3 مخابز بالصف وأطفيح

وفي سياق متصل، أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، 3 مخابز بدائرتي مركزي شرطة الصف وأطفيح، بعد ضبط أصحابها لاستيلائهم على 22 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بهدف التربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المخابز الثلاثة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية، السيد بلاسي، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتصدي بحزم لكافة المخالفات التي تمس حقوق المواطنين التموينية أو تهدد صحتهم.

