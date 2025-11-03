7 ملايين دولار، إيرادات افتتاحية لفيلم BUGONIA

حقق فيلم "BUGONIA" للنجمة إيما ستون إيراداتٍ بلغت 4.8 مليون دولار أمريكي عند افتتاحه في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تجاوزت إيراداته العالمية 7 ملايين دولار.

ووفقًا للتقارير، بلغت تكلفة إنتاج فيلم المخرج الشهير يورجوس لانثيموس 45 مليون دولار أمريكي.

BUGONIA. Watch the official trailer now.



A Yorgos Lanthimos film, starring Emma Stone and Jesse Plemons. Only in theaters October 24. pic.twitter.com/jxeU3oDLrV — Bugonia (@bugoniafilm) August 28, 2025

التريلر الأول لفيلم BUGONIA بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

طرح رسميًّا التريلر الدعائي الأول لفيلم Bugonia، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم Bugonia، دقيقتين و١٢ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من الفيلم، الذي طرح في صالات السينما بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥.

تفاصيل فيلم Bugonia

Bugonia، هو فيلم خيال علمي كوميدي من إخراج يورجوس لانثيموس، وسيناريو ويل تريسي، وهو إعادة إنتاج باللغة الإنجليزية للفيلم الكوري الجنوبي «أنقذوا الكوكب الأخضر» للمخرج جانغ جون هوان، والفيلم من بطولة إيما ستون، وجيسي بليمونز.

