علاج تورم القدمين، الأسباب وطرق العلاج الطبيعية والطبية

تورم القدمين من المشكلات الصحية المزعجة لأصحابها، والتي يعاني منها كثير من الناس، سواءً كانوا كبارًا في السن أو حتى من فئة الشباب.

وقد يكون تورم القدمين مؤقتًا نتيجة مجهود بدني أو جلوس أو وقوف طويل، أو علامة على مشكلة صحية أعمق تتطلب التدخل الطبي.

أوضح الدكتور محمد عبد الله اخصائي جراحة الأوعية الدموية، أن تورم القدمين قد يكون بسيطًا ويمكن التعامل معه سريعا، لكنه أحيانًا يكون إشارة لمشكلة صحية أعمق.

وأضاف الدكتور محمد، أن فهم الأسباب، والعناية الدورية، واتباع نمط حياة صحي يساهم في تقليل فرص حدوث التورم والحفاظ على صحة القدمين.



ولفت الدكتور محمد، إلى أنه لا يجب التهاون في اللجوء للطبيب عند استمرار الأعراض أو تطورها.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأسباب المختلفة لتورم القدمين، والعلاجات المتاحة سواء الطبيعية أو الطبية، وأهم النصائح للوقاية والعناية اليومية.

أسباب تورم القدمين

أولًا: ما هو تورم القدمين؟



تورم القدمين هو تجمع للسوائل في أنسجة القدم والكاحل، مما يؤدي إلى انتفاخ واضح قد يكون مصحوبًا بألم أو ثقل أو صعوبة في الحركة. يمكن أن يظهر في قدم واحدة أو في كلا القدمين، وقد يكون حادًا ومؤقتًا أو مزمنًا ومستمرًا.

ثانيًا: الأسباب الشائعة لتورم القدمين



1. أسباب مؤقتة وعابرة:

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: خاصة أثناء السفر أو العمل.

الطقس الحار: يسبب تمدد الأوعية الدموية واحتباس السوائل.

الحمل: بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الضغط على الأوعية الدموية.

زيادة الوزن: تشكل ضغطًا على المفاصل والأوردة.

تناول أطعمة مالحة: تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

2. أسباب صحية خطيرة:

قصور القلب أو الكلى أو الكبد: حيث يفشل الجسم في التخلص من السوائل بشكل سليم.

الجلطات الدموية: خصوصًا في الساقين.

الدوالي: ضعف صمامات الأوردة يسبب تجمع الدم.

تناول بعض الأدوية مثل: أدوية الضغط، الستيرويدات، مضادات الاكتئاب.

التهاب المفاصل أو الإصابات مثل التواء الكاحل أو الكسور.

ثالثًا: أعراض مصاحبة تستدعي استشارة الطبيب فورًا



تورم مفاجئ في قدم واحدة فقط.

ألم شديد أو احمرار وسخونة في الساق.

صعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر.

ظهور تقرحات أو تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأسود.



العلاجات الطبية لتورم القدمين



1. مدرات البول (Diuretics)

تُوصف تحت إشراف الطبيب إذا كان السبب احتباس السوائل الناتج عن مشاكل في القلب أو الكلى.

تساعد على إخراج السوائل الزائدة عن طريق البول.

2. علاج السبب الأساسي

علاج دوالي الساقين بالجراحة أو الليزر.

علاج قصور القلب أو الكلى بالأدوية.

مضادات الالتهاب أو المسكنات في حالات التهابات المفاصل.

3. العلاج الطبيعي (Physical Therapy)

جلسات تدليك وتحفيز للعضلات لزيادة تدفق الدم والليمف.

نصائح للوقاية والعناية اليومية



تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة.

استخدام وسادة تحت القدمين أثناء النوم.

شرب الماء بكثرة يوميًا.

ارتداء أحذية مريحة وطبية.

ممارسة رياضة المشي بانتظام.

تقليل الوزن الزائد لتخفيف الضغط على القدمين.

تجنب الأطعمة المالحة والمعلبة والمصنعة.

سابعًا: متى يجب زيارة الطبيب؟



إذا استمر التورم لأكثر من أسبوع دون تحسن، أو صاحبه أعراض مثل الحمى أو تغير لون الجلد أو ضيق في التنفس، يجب التوجه للطبيب فورًا لتشخيص الحالة بدقة. قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات مثل تحليل الدم، الأشعة الصوتية، أو فحص الكلى والقلب لتحديد السبب الدقيق.

تورم القدمين

العلاجات الطبيعية والمنزلية لتورم القدمين

وأشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه يمكن علاج تورم القدمين، بالاستعانة بالعديد من المواد الطبيعية، في حالات الإصابات الخفيفة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. رفع القدمين لأعلى

يُنصح برفع القدمين فوق مستوى القلب لمدة 15 إلى 30 دقيقة مرتين إلى ثلاث يوميًا.

يساعد ذلك على تصريف السوائل وتحسين الدورة الدموية.

2. الكمادات الباردة أو الدافئة

استخدام الكمادات الباردة يقلل من الالتهاب.

الكمادات الدافئة مفيدة إذا كان التورم بسبب تصلب العضلات أو التهاب المفاصل.

3. الاستحمام بالماء والملح الإنجليزي (Epsom Salt)

نقع القدمين في ماء دافئ مع ملح إنجليزي لمدة 20 دقيقة.

يساعد على سحب السوائل الزائدة وتقليل الألم.

4. شرب كميات كافية من الماء

الماء يساعد على توازن السوائل بالجسم والتخلص من الأملاح الزائدة.

5. تقليل تناول الملح

النظام الغذائي الغني بالصوديوم من أكبر مسببات احتباس السوائل.

6. ممارسة التمارين البسيطة

المشي أو تحريك القدمين بشكل دائري ينشط الدورة الدموية.

تمارين القدم والكاحل مفيدة أثناء السفر أو الجلوس الطويل.

7. ارتداء الجوارب الضاغطة

تساعد على تقليل التورم وتحسين تدفق الدم في الساقين.

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