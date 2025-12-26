مواد كيميائية تزيد من أعراض الأكزيما الحادة وكيفية الوقاية منها

18 حجم الخط

تعد الأكزيما من الأمراض الجلدية التي يكتنفها الكثير من الغموض، وتكشف الأبحاث الحديثة أن الأكزيما أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا، فهي حالة فريدة تختلف محفزاتها من شخص لآخر؛ فـالمواد الكيميائية التي تثير تهيج جلد شخص ما قد لا تؤثر في غيره، مما يجعل إدارتها تحديا يوميا في ظل انتشار المواد الكيميائية في كل ما يحيط بنا، من الهواء الذي نستنشقه وصولا إلى مساحيق التنظيف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أولا: السموم في الهواء الطلق

غالبا ما يرتبط تلوث الهواء بأمراض الرئة، لكن تأثيره يمتد بشكل مباشر إلى الجلد، وتشمل الملوثات الخارجية التي تزيد من سوء الأكزيما الحادة ما يلي:



الغازات والمركبات: أول أكسيد الكربون، المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين.

الجسيمات الدقيقة: مزيج سام يضم الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، ودخان التبغ، والمعادن الثقيلة.

الملوثات الثانوية: الناتجة عن تفاعل الملوثات مع الغلاف الجوي، مثل الأوزون الأرضي، وثاني أكسيد النيتروجين، والضباب الدخاني.

وكشفت إحدى الدراسات عن ارتفاع ملحوظ في زيارات الأطباء بسبب الأكزيما بعد أسبوع واحد فقط من ارتفاع مستويات الأوزون، كما يعد دخان الحرائق والمعادن الثقيلة (مثل الكادميوم والرصاص والزئبق) المنبعثة من عوادم السيارات من أبرز المهيجات.

ثانيا: التهديدات المختبئة داخل جدران المنزل

لا يعد المنزل ملاذ آمن دائم، إذ توجد المواد الكيميائية المهيجة في الأقمشة، والستائر، والسجاد، والأجهزة المنزلية، وحتى طلاء الجدران، وتعد المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) الأخطر، وتوجد بتركيزات عالية في الورنيش والمواد اللاصقة ومنظفات المنزل.

أبرز المركبات التي يجب تجنبها:

البنزين والفورمالديهايد.

الإيثيلين جليكول.

كلوريد الميثيلين والتولوين.

تؤدي هذه المواد، حتى عند التعرض القصير لها، إلى زيادة فقدان الماء من الجلد، مما يجعله أكثر جفاف وحكة، خاصة لدى الأطفال.

يجب البحث عن المنتجات ذات الملصقات التي تؤكد انخفاض نسبة المركبات المتطايرة (Low-VOC).

ثالثا: الأكزيما في بيئة العمل

تزداد معاناة المصابين بالأكزيما في المهن التي تتطلب "العمل الرطب"، أي ملامسة اليدين المستمرة للمهيجات، كما هو حال مصففي الشعر، وعمال غسيل الأطباق، والمقاولين، وتكون قائمة المواد الخطرة في العمل:

الأحماض، المنظفات، والمطهرات.

الوقود، الغراء، وصبغات الشعر.

المعادن الثقيلة مثل النحاس والكادميوم والرصاص.

التعرض للكادميوم أثناء الحمل يعد عامل خطر لإصابة الطفل بالأكزيما مستقبلا، كما أن تراكم هذه المعادن في الجسم يغير الجهاز المناعي ويحفز الإصابة بالأكزيما والربو معا.

رابعا: المنتجات اليومية

يحتوي الصبون، ومستحضرات العناية، وحتى زجاجات المياه على كيميائيات تسبب الحرقان والاحمرار بمجرد ملامستها للجلد، وتكون كالأتي:

العناية بالبشرة: العطور، اليوريا، الرتينويدات، البروبيلين جليكول، والكحول.

الأصباغ: أصفر رقم 11، أزرق رقم 1، وأصفر رقم 5 (تارترزين).

المواد الحافظة: البارابين، الأيزوثيازولينون (مثل Kathon CG)، ومحررات الفورمالديهايد.

المعادن والبلاستيك: النيكل (موجود في المجوهرات، السحابات، والمفاتيح)، الفثالات، والبيسفينول A.

لا يجب الانخداع بكلمة "طبيعي بالكامل"، فبعض الزيوت العطرية (مثل زيت شجرة الشاي) واللانولين المستخرج من صوف الغنم قد تسبب تهيج شديد للبشرة الحساسة.

كيفية السيطرة على الأكزيما

لتحسين جودة الحياة وتقليل نوبات التهيج، ينصح باتباع الآتي:

غسل الملابس الجديدة: لإزالة بقايا الفورمالديهايد والمواد الكيميائية التصنيعية.

اختيار المنظفات: استخدم مساحيق غسيل سائلة خالية من الأصباغ والعطور، وقم بشطف الملابس مرتين.

البدائل المنزلية: استبدل المنظفات الكيميائية بالخل الأبيض لتنظيف الزجاج، وصودا الخبز للمطابخ والحمامات.

حماية المسابح: قبل السباحة في أحواض تحتوي على الكلور، دهن الجلد بمرطب أو "فازلين"، والاستحمام بماء دافئ فور الخروج مع ترطيب الجلد وهو مبلل.

تجنب النيكل: اختر مجوهرات خالية من النيكل وملابس بفتحات بلاستيكية.

