طرح أراض تجاري وخدمي للتخصيص الفوري بحدائق أكتوبر والعاصمة

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح فرصتين استثماريتين مخصصتين للشركات خلال شهر يناير الجاري، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين، في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة.

وتشمل الفرصة الاستثمارية الأولى قطعة أرض بمساحة 17,311 مترًا مربعًا تقع بالمحور الخدمي، مخصصة لـنشاط تجاري – إداري – سكني، بسعر 16,160 جنيهًا للمتر المربع.

أما الفرصة الثانية فهي لقطعة أرض بمساحة 6,253 مترًا مربعًا بالمحور الخدمي أيضًا، مخصصة لنشاط تجاري، بسعر 35,365 جنيهًا للمتر المربع.



من جانبه، أكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن التقديم على قطعتي الأرض متاح أمام الشركات من خلال بوابة خدمات المستثمرين.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن المنظومة الشهرية لطرح الأراضي الاستثمارية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة.

كما أعلن المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التجارية والإدارية، بما يعزز من مكانة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين حتى (١٥) يناير ٢٠٢٦، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين،

▪️قطعة أرض رقم (٢١٢) – بمنطقة البوليفارد – بمساحة (٦٤٤) م² – نشاط (تجاري إداري).

▪️قطعة أرض رقم (٧٧) – بمركز خدمات رقم (١٣) بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا - بمساحة (٣٩٥٠٦) م² – نشاط ( مركز تجاري "هايبر").

وأكد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

