محمود أباظة يكشف تفاصيل أزمة الديون داخل حزب الوفد

كشف محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، عن موعد بداية أزمة الديون داخل حزب الوفد، مؤكدًا أن هذه الديون لم تكن موجودة خلال فترة رئاسته للحزب، وإنما بدأت بعد انتهاء ولايته، وتحديدًا في عهد رئيس الحزب الذي تولى المسؤولية من بعده، وهو الدكتور السيد البدوي.

وأضاف أباظة، في تصريحات لـ«فيتو»، أنه ترك في خزينة حزب الوفد نحو 90 مليون جنيه، إلا أن الديون تراكمت لاحقًا خلال فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي، رغم وجود مذكرات رسمية توضح أسباب الأزمة وسبل معالجتها، إلا أنها لم تعالَج من قبل قيادة الحزب آنذاك، ما أدى إلى استمرار المشكلة وتفاقمها مع مرور الوقت.

خلافات الوفد أمر طبيعي

وأوضح رئيس حزب الوفد الأسبق أن الخلافات داخل الحزب تعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، طالما كانت القيادة قادرة على السماح بظهورها وإدارتها بشكل صحيح للوصول إلى القرار السليم.

وأكد أن الشرط الأساسي لسلامة هذه الخلافات هو أن تكون حول القضايا والموضوعات العامة، وليس خلافات شخصية أو بلا أهداف واضحة.

انتخابات حزب الوفد

وفي سياق متصل، حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث يبدأ تلقي طلبات الترشح يوم السبت 3 يناير 2026، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام، على أن يُغلق باب الترشح يوم الخميس 8 يناير 2026.

المرشحون لرئاسة حزب الوفد

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت ترشحها رسميًا لمنصب رئيس حزب الوفد: الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بالحزب، إلى جانب المهندس حمدي قوطة، وعيد هيكل رئيس لجنة القيم بحزب الوفد.

