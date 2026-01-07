الأربعاء 07 يناير 2026
سياسة

السيد البدوي: هناك قصور في فترة رئاسة عبد السند يمامة لحزب الوفد

السيد البدوى
السيد البدوى
قال الدكتور السيد البدوى المرشح على رئاسة حزب الوفد إنه من الواضح وجود قصور فى الأداء خلال فترة الدكتور عبد السند يمامة، خاصة فيما يتعلق بعدد المقاعد التى حصدها حزب الوفد خلال رئاسته، والحزب السياسى لا يقاس بموقف أو مرحلة بعينها، بل بتاريخه ومسيرته المتراكمة عبر السنوات.

 

انتخابات حزب الوفد 

وأضاف البدوى لـ"فيتو": لا أرغب فى التعرض للدكتور عبد السند يمامة، وقد سبق أن أعلنت آرائى مرارا وتكرارا، وعلى المستوى الإنسانى تربطنى به علاقة طيبة، لذلك لا أريد الخوض فى شخصه، فبينى وبينه علاقة جيدة وعشرة قديمة، لكن من المؤكد أن رأس أى مؤسسة هو المسئول عن نجاحها ووحدة صفها وتماسكها الداخلى وكذلك أدائها العام.

 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

واستكمل البدوى، الحياة الحزبية فى مصر تقاس بقوة أى حزب سياسى بعدد ما يحققه من مقاعد فى مجلس النواب، فنحن ننتظر خمس سنوات بين كل دورة برلمانية وأخرى لنستعد بنوابنا ونترجم تواجدنا فى الشارع إلى مقاعد نيابية، واليوم لم يفز الوفد سوى بمقعدين فرديين، مع وجود اثنين آخرين فى جولة الإعادة، وحتى فى حال فوزهما سيكون لدينا أربعة مقاعد فردية فقط، وهو رقم لا يليق بتاريخ ومكانة حزب الوفد.

ويستقبل حزب الوفد طلبات المرشحين على رئاسة الحزب حتى مساء غدا الخميس على أن تجرى الانتخابات ٣٠ يناير من الشهر الجارى.

الجريدة الرسمية