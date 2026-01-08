اليوم، عرض فيلم تسجيلي لمسرحية "البخارة" ضمن فعاليات المسرح العربي

18 حجم الخط

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مساء اليوم الخميس الموافق 8 يناير، عرضا مصورا للمسرحية التونسية "البخارة"، وذلك ضمن سلسلة "من ذاكرة المهرجان" المقامة على هامش الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية، احتفاء بالعمل المسرحي "البخارة"، وهو العرض الذي حصد جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2025.

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي لمسرحية “البخارة” في تمام الساعة الثامنة مساءً بسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

كما يعقب العرض المصور فتح باب النقاش مع الجمهور، حيث تقام ندوة نقدية لاستعراض أبعاد العمل الفنية والدرامية، وتحليل التجربة التونسية التي توجت بلقب المهرجان في نسخته الماضية.

مسرحية البخارة

مسرحية "البخارة" نص الياس الرابحي تمثيل رمزي عزيز ومريم بن حسن وعلي بن سعيد وبلال سلاطنية ومكي بليغ، وقد فاز هذا العمل بجائزة أفضل عمل متكامل في مناسبتين وهي مواسم الابداع الذي ينظمه المسرح الوطني وأيام قرطاج المسرحية لسنة 2024.

وتعد مسرحية "البخارة" العمل المسرحي التونسي الثالث الذي نجح في التتويج بهذه الجائزة العربية الكبرى، إذ سبق لمسرحية "زهايمر" للمخرجة مريم بوسالمي وإنتاج المسرح الوطني التونسي التتويج بهذه الجائزة في نسختها الأولى منذ إحداثها سنة 2011 بالأردن، وتحصل المخرج جعفر القاسمي على هذه الجائزة عن عمله "ريتشارد الثالث" سنة 2014 بالشارقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.