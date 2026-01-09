برشلونة يعلن قيد روني بردغجي رسميا وارتداءه القميص رقم 19

18 حجم الخط

أعلن نادي برشلونة عن نجاح تسجيل اللاعب روني بردغجي في قائمة فريقه الأول، وذلك بعد الأداء المتميز الذي ظهر به في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو.

وجاء في بيان رسمي من برشلونة الإسباني: "تم تسجيل روني بردغجي.. اللاعب الجديد سيرتدي القميص رقم 19 في برشلونة، رسميًا".

ورافق الأداء المتميز لـ روني بردغجي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أخبار سارة أخرى للاعب السويدي، إذ أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق الأول للبارسا، بعد أن سبق وتم تسجيله كلاعب احتياطي في الصيف بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، المتبعة في إسبانيا.

وسينتقل بردغجي من القميص رقم 28 إلى القميص رقم 19، بعد الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وسيبدأ في ارتداء ذلك القميص اعتبارًا من نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وشارك اللاعب ذو الأصول السورية في 14 مباراة مع برشلونة في موسمه الأول مع النادي، مسجلًا هدفين، وأصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها هانزي فليك، المدير الفني للفريق بشكل دائم.

وكان النادي الكتالوني قد تعاقد مع الجناح الأيمن، روني بردغجي، البالغ من العمر 20 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي مقابل مليوني يورو، ونجح مؤخرًا في تسجيل هدف خلال الفوز بخماسية نظيفة على أثلتيك بلباو، ليقود البارسا لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.



