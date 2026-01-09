عودة الحياة بشكل تدريجي إلى حي الأشرفية بمدينة حلب

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بعودة الحياة بشكل تدريجي إلى حي الأشرفية في مدينة حلب، مشيرة إلى بدء دخول مؤسسات الدولة إلى الحي عقب اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

عودة الحياة بشكل تدريجي إلى حي الأشرفية في مدينة حلب

من جانبها رصدت القناة "الإخبارية" عودة الحياة بشكل تدريجي إلى دوار الشيحان بمنطقة الأشرفية في مدينة حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية إعلام حلب أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر تنظيم قسد بالسلاح الفردي الخفيف إلى منطقة شرق الفرات وفقا لإعلان الجيش السوري.

وأكدت المديرية أن المؤسسات الحكومية في حلب تستعد للدخول إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات للمواطنين، في وقت تقوم لجنة استجابة حلب بالتنسيق لعودة المدنيين إلى الأحياء المذكورة بعد انتهاء العمليات الأمنية وتمشيط المنطقة بشكل كامل وإزالة الألغام وفتح الطرقات.

اشتباكات حلب بين الجيش السوري وقسد

فيما طلبت الجهات الأمنية من المواطنين الالتزام بكل التعليمات الصادرة عنها بمنع التسرع بالدخول للمناطق حتى تتم إزالة الألغام وفتح الطرقات بشكل كامل.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن القوات التابعة للحكومة الانتقالية سيطرت على مساحات واسعة من حي الأشرفية في مدينة حلب، وسط استمرار اشتباكات متقطعة في عدد محدود من النقاط داخل الحي.

وزعم المرصد، أن مقاتلين من عشيرة البكارة، التي ينتمي إليها مستشار شؤون العشائر لدى الحكومة الانتقالية، أبو أحمد زكور، قاموا بفتح الطرق أمام القوات المهاجمة، وتقديم ضمانات أمنية لمقاتلين آخرين مقابل انحيازهم إلى صفوف القوات الحكومية.

وأكد المرصد السوري أن مجموعة صغيرة من مقاتلي العشائر تمكنت من فتح ثغرة على أطراف حي الأشرفية، عقب هجوم نفذته باستخدام 3 آليات عسكرية، جرى تدمير إحداها خلال الاشتباكات.

