بهاء أبو شقة: حزب الوفد يحتاج إلى وحدة الصف والعودة لثوابته التاريخية

أكد المستشار بهاء أبو شقة أن حزب الوفد يمر بمرحلة دقيقة تتطلب خلال الفترة المقبلة وحدة الصف وعودة جميع أبنائه إلى ثوابته التاريخية الراسخة، وفي مقدمتها شعاره الخالد «الهلال يحتضن الصليب»، باعتباره رمزًا أصيلًا للوحدة الوطنية، إلى جانب الدور التاريخي للحزب بوصفه ضمير الأمة والمدافع الدائم عن مصالح الوطن والمواطن.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه الثوابت كانت ولا تزال تمثل جوهر حزب الوفد، مشيرًا إلى السعي لإعادتها بقوة إلى الشارع السياسي، بما يضمن بقاء الحزب قويًا ومتماسكًا، يعمل جميع أعضائه في إطار من التعاون والتكامل لخدمة الوطن والمواطن.

وتطرق أبو شقة إلى انتخابات رئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن تفعيل المادة (5) من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، يفرض ضرورة تقديم نموذج حقيقي للممارسة الديمقراطية داخل الحزب، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الجمعية العمومية، كما اعتاد حزب الوفد أن يكون نموذجًا يُحتذى به في العمل الديمقراطي.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة جديدة للإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس الحزب، وذلك بموجب القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025، والصادرين بتاريخ 30 ديسمبر 2025، على أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد النائب المستشار طارق عبد العزيز، عضو الهيئة العليا، مقررًا، وعضوية كل من النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما شمل التشكيل كلًا من أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

