مزايا حساب التوفير بالدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي cib عن تفاصيل ومزايا حسابات التوفير بالدولار الأمريكي.

حساب التوفير الدولار الأمريكي

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أن حساب التوفير بالدولار الأمريكي يشمل الخصائص التالية:

-الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب توفير 1000 دولار أمريكي، وذلك بدوريات صرف العائد على النحو التالي:

عائد يومي تصاعدي: يتم احتسابه يوميًا علي رصيد الاقفال اليومي، بحد ادني 5000 دولار أمريكي، ويضاف يوميًا إلى الحساب

عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن بحد ادني 5000 دولار أمريكي، ويضاف شهريًا إلى الحساب

عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه يوميًا على رصيد الإقفال اليومي بحد ادني 5000 دولار أمريكي ويضاف ربع سنويًا إلى الحساب.

إطلاق برنامج تدريبي شامل ومبتكر

ومن جانب آخر في إطار التزامه بتعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية عملائه وموظفيه من المخاطر الاحتيالية، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق برنامج تدريبي شامل ومبتكر يتزامن مع الأسبوع العالمي لمكافحة الاحتيال، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ ممارسات النزاهة والشفافية وتبني أفضل المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية.

تقديم سلسلة من الحلقات تحت عنوان «اكتشف الاحتيال»

ويقوم البرنامج الجديد، الذي أعدّته إدارة مكافحة جرائم الاحتيال بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالبنك، على تقديم سلسلة من الحلقات القصيرة والمكثفة تحت عنوان «اكتشف الاحتيال»، تسلط الضوء على أبرز الأنماط الاحتيالية التي ظهرت مؤخرًا في السوق المصرفية، مع شرح طرق اكتشافها والحد من أضرارها، بالإضافة إلى التعريف بقنوات الاتصال الرسمية للإبلاغ عنها داخل البنك.

