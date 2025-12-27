تفاصيل خدمات الـ Concierge لعملاء "ثروة" في بنك القاهرة

السبت 27 ديسمبر 2025
يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل خدمات الـ Concierge.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنها مجموعة من الخدمات الغير المالية، والتي سيتم تقديمها لعملاء ثروة من خلال تسهيل بعض الخدمات الغير مصرفية التي يحتاجها هؤلاء العملاء وفقًا لنمط حياتهم، وتتضمن تلك الخدمة:

الخدمات المقدمة داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط 

استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي 

استخراج أو تجديد جواز السفر  

 وثيقه تأمين على المسافر بالخارج أمان  

تجديد رخصة السيارة متاح فى القاهرة فقط 
 شهادة ميلاد  
شهادة زواج   
 شهادة طلاق   
 قيد فردي أو عائلي   
طابعة من التأمينات الاجتماعية القاهرة فقط  
 توثيق الأوراق بالخارجية أو السفارات   
ختم المستندات  
بيان نجاح الثانوية العامة
الخدمات المقدمة في باقى المحافظات 
شهادة ميلاد  
شهادة زواج   
 شهادة طلاق   
قيد فردي أو عائلي
 شهادة وفاة"
 

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أنواع الحسابات ذات العائد الشهري، وقال مسؤولو بنك القاهرة أن هناك العديد من الحسابات وهي الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحساب ميجا توفير وحساب الجاري بلس وحساب وفر.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة على الرسوم ومصاريف إصدار بطاقة ميزة مدفوعة مقدما ومدة الصلاحية لها.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن مصاريف بطاقة ميزة مدفوعة مقدما 50 جم، وصلاحيتها خمس سنوات.

