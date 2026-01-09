الفراعنة vs الأفيال.. دليلك الشامل لمشاهدة المباراة.. العميد وتريزيجيه يتحدثان عن موقعة الغد.. ورقم قياسي ينتظر صلاح

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

كما يعقد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، للحديث عن مواجهة نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقام مؤتمر المنتخب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم ويحضره محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

ومن المتوقع أن يدفع حسام حسن المدير الفني للمنتخب بتشكيل هجومي أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الوسط: رامي ربيعه ياسر ابراهيم ومحمد هاني وأحمد فتوح

خط الدفاع: مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا

واقترب محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، من رقم قياسي أسطوري في كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار.

ويتساوى قائد منتخب مصر حاليًا مع ثلاثة لاعبين، كأكثر من سجلوا أمام عدد من المنتخبات، طوال تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بواقع 10 منتخبات مختلفة.

وسجل محمد صلاح، والغاني أندريه أيو 10 أهداف أمام 10 منتخبات مختلفة، وهو العدد نفسه من المنتخبات، الذي هز شباكه الكاميروني، صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفًا، بينما سجل الإيفواري ديدييه دروجبا 11 هدفًا أمام 10 منتخبات مختلفة أيضًا.

ويعد صلاح، اللاعب الوحيد من أصحاب الرقم القياسي، المشارك في النسخة الحالية، وهو ما يمنحه فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل أمام كوت ديفوار بالمباراة المقبلة، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يهز شباك 11 منتخبًا مختلفًا.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

