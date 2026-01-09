رئيس مياه الإسكندرية يتابع عملية إصلاح خط المياه بمحطة السيوف (صور)

18 حجم الخط

تابع المهندس القذافي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية – أعمال إصلاح خط المياه العكر المغذي لإحدى مراحل إنتاج المياه بمحطة مياه السيوف، والتي تم تنفيذها دون التأثير في ضغوط أو كميات المياه الخارجة من المحطة والمغذية للمواطن السكندري.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج مياه الشرب.

جاءت أعمال الإصلاح ضمن خطة الصيانة الوقائية ورفع كفاءة البنية التحتية للمحطات، مع الالتزام الكامل باستمرارية التشغيل وانتظام الخدمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الضغوط وجودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير القياسية.

وأكدت الشركة أن فرق التشغيل والصيانة تعاملت باحترافية عالية مع الأعمال الفنية المطلوبة، بما أسهم في إنجاز الإصلاح في الوقت المحدد ودون أي تأثير في الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس القذافي إبراهيم أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تضع استدامة الخدمة وجودة المياه على رأس أولوياتها، وتعمل على المتابعة اللحظية لكافة المحطات والخطوط الحيوية، مع سرعة التدخل الفني لضمان عدم تأثر المواطن بأي أعمال صيانة أو إصلاحات طارئة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى معدلات الاعتمادية لمنظومة إنتاج وتوزيع مياه الشرب على مستوى المحافظة.

