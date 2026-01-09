الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه الإسكندرية يتابع عملية إصلاح خط المياه بمحطة السيوف (صور)

رئيس مياه الإسكندرية
رئيس مياه الإسكندرية يتابع عملية إصلاح خط المياه، فيتو
18 حجم الخط

تابع المهندس القذافي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية – أعمال إصلاح خط المياه العكر المغذي لإحدى مراحل إنتاج المياه بمحطة مياه السيوف، والتي تم تنفيذها دون التأثير في ضغوط أو كميات المياه الخارجة من المحطة والمغذية للمواطن السكندري.

نيويورك تايمز: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج مياه الشرب.

جاءت أعمال الإصلاح ضمن خطة الصيانة الوقائية ورفع كفاءة البنية التحتية للمحطات، مع الالتزام الكامل باستمرارية التشغيل وانتظام الخدمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الضغوط وجودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير القياسية.

وأكدت الشركة أن فرق التشغيل والصيانة تعاملت باحترافية عالية مع الأعمال الفنية المطلوبة، بما أسهم في إنجاز الإصلاح في الوقت المحدد ودون أي تأثير في الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس القذافي إبراهيم أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تضع استدامة الخدمة وجودة المياه على رأس أولوياتها، وتعمل على المتابعة اللحظية لكافة المحطات والخطوط الحيوية، مع سرعة التدخل الفني لضمان عدم تأثر المواطن بأي أعمال صيانة أو إصلاحات طارئة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى معدلات الاعتمادية لمنظومة إنتاج وتوزيع مياه الشرب على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية المهندس القذافي إبراهيم لشركة مياه

مواد متعلقة

بحضور ضيف مميز، كواليس حلقة اليوم الجمعة من برنامج "دولة التلاوة"

نيويورك تايمز: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الاحترام والتبرع بالدم"

اصنعي بنفسك سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر وزيادة نموه

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

آخر تطورات سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم

ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية