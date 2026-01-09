الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026 قائمة الترشيحات الرسمية، التي كشفت عن سيطرة واضحة ووجود مكثف لنجوم الموسيقى الكورية (K-pop) في مختلف الفئات الرئيسية والفرعية.

فئة "أفضل تعاون كيبوب"

شهدت فئة Favorite K-pop Collab منافسة شرسة، حيث جمعت بين أيقونات الكيبوب وأبرز نجوم الموسيقى الغربية، وجاءت الترشيحات كالتالي:

تزويو (توايس) وكوربين بيسون في أغنية Blink

ليسا (بلاكبينك) بالتعاون مع دوجا كات وراي في أغنية Born Again.

جاكسون وانج (قوت سفن) وديلجيت دوسانج في أغنية Buck.

جيك وهييسونج (إنهايبن) مع فلو ريدا وبول راسل في أغنية Confessions.

فرقة إيسبا وفلو ميلي في أغنية Dirty Work.

جيني (بلاكبينك) ودوتشي في أغنية ExtraL.

جيسو (بلاكبينك) وزين مالك في أغنية Eyes Closed.

مينجيو ومينجهاو وفيرنون (سفنتين) مع بينك بانثرس في أغنية Illegal

روزي (بلاكبينك) وأليكس وارن في أغنية On My Mind.

جيهوب (بي تي إس) وميجيل في أغنية Sweet Dreams.

جي دراجون (بيغ بانغ) وأندرسون باك في أغنية Too Bad.

فرقة توايس بالتعاون مع كولدبلاي وإليانا في أغنية We Pray.

المنافسة على لقب "أغنية العام" و"فنان العام"

في فئة أفضل أغنية كيبوب، انحصرت المنافسة بين خمسة أعمال حققت انتشار واسع:

أغنية APT لـ روزي وبرونو مارس.

أغنية Golden لفرقة هنتريكس.

أغنية Jump لفرقة بلاكبينك.

أغنية Killin It Girl لـ جيهوب.

أغنية Like Jennie لـ جيني.

أما في فئة فنان الكيبوب للعام، فقد انقسمت المنافسة إلى مسارين:

الفنانون المنفردون: جيني، جيهوب، جين، ليسا، وروزي.

الفرق الموسيقية: آيتيز، إنهايبن، بلاكبينك، توايس، وستراي كيدز.

الوجوه الجديدة

لم تخلو القائمة من الاحتفاء بالمواهب الصاعدة، حيث ترشحت لفرع أفضل فنان كيبوب جديد كل من فرق، كوريتس، أولداي بروجيكت، ميوف، هارتس تو هارتس، وإيتيتو ميجر.

وعلى صعيد آخر، امتد نجاح نجوم الكيبوب إلى الشاشة من خلال فئة Favorite On Screen، حيث برز ترشيح جيمين وجونجكوك (بي تي إس) عن برنامجهما الواقعي Are You Sure?!، بالإضافة إلى ترشيح ليسا عن أولى تجاربها التمثيلية في مسلسل The White Lotus.

