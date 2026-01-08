جنة على الأرض، تفاصيل مذهلة عن قصر إقامة رونالدو وجورجينا في البرتغال

18 حجم الخط

سيكون عام 2026 هو العام الذي سيحتفل فيه كريستيانو رونالدو بزواجه من جورجينا رودريجيز، بحضور أسماء لامعة، وبذخ كبير يليق بحجمهما الإعلامي.

وشيد رونالدو قصرًا مهيبًا في البرتغال، يُعد الأكبر من نوعه في البلاد حاليا، حسب ما نشرت مجلة ( ريفيستا سيمانا)، وكشفت عن تفاصيل هذا الصرح الفاخر الذي حقق جميع تطلعات الزوجين واحتياجاتهما.

تفاصيل القصر الأكبر في البرتغال الذي سيجمع رونالدو وجورجينا

وأوضحت المجلة في تقريرها: تُقدر قيمة القصر الذي شيده كريستيانو رونالدو وجورجينا بنحو 25 مليون يورو، وفق تقديرات الخبراء.

ويقع هذا الصرح السكني الاستثنائي على مساحة سكنية تتجاوز 5,000 متر مربع في بلدة كاسكايس الساحلية، على بُعد 25 كيلومترًا بالسيارة من العاصمة لشبونة، وقرابة 3 كيلومترات من إستوريل".

زيقع القصر في المنطقة الحصرية كوينتا دا مارينيا، على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع.

وتضم الإقامة ما يزيد على 5 آلاف متر مربع من المساحات السكنية، إلى جانب مجموعة من المرافق الفاخرة، أبرزها مسبح خارجي وآخر داخلي، وقاعة سينما خاصة داخل المنزل، فضلا عن صالة رياضية متكاملة مجهّزة بكل ما يلزم للحفاظ على اللياقة البدنية، بما في ذلك الأجهزة والآلات والملحقات ومنطقة سبا.

كما تلفت يتميز القصر بالحدائق الواسعة ذات المساحات الممتدة، إضافة إلى جراج سيارات قادر على استيعاب ما لا يقل عن 20 سيارة، في انعكاس واضح لحجم الرفاهية التي أرادها الثنائي في مقر إقامتهما البرتغالي الجديد.

وجرى استخدام أفخم المواد المتاحة في السوق، مثل الرخام الإيطالي والخلاطات المصنوعة من الذهب الخالص، إلى جانب لمسات شديدة الخصوصية، من بينها جدارية حصرية من تصميم (Louis Vuitton) أُنجزت خصيصًا لهما.

القصر على المحيط الأطلسي

ويكتمل مشهد الفخامة بأن المنزل الجديد للنجم البرتغالي والمؤثرة الإسبانية، المؤلف من طابقين والمزوّد بواجهات زجاجية وشرفات تمتد على معظم الواجهة، يقع على بُعد 200 متر فقط من البحر، وتحديدًا من المحيط الأطلسي.

ويحيط بالمسكن عدد من ملاعب الغولف ومراكز الفروسية والترفيه، تحسّبًا لأي ملل قد يصيب جورجينا رودريجيز ورونالدو من قضاء الوقت داخل المنزل، رغم ما يوفره من مساحات وخيارات ترفيه متعددة.

أعمال تشييد البناء بدأت في 2020

وأوضح التقرير: انطلقت أعمال تشييد المسكن في عام 2020، واستغرق كل من جورجينا رودريجيز ورونالدو خمسة أعوام كاملة ليحصدا ثمار هذا الاستثمار الضخم، واليوم بات القصر جاهزًا للسكن واستقبال مالكيه المشاهير.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.