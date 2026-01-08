"عين للنشر" تحصد جائزة أفضل دار في حفل جوائز ساويرس الثقافية

18 حجم الخط

فازت دار عين للنشر والتوزيع بجائزة أفضل دار نشر، في حفل جوائز ساويرس الثقافية بدورتها الـ 21، وحصدت أكبر عدد من الجوائز في الدورة.

جائزة ساويرس الثقافية

وأعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

وفاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء الكاتبة ألفت عاطف عن المجموعة القصصية الظلام يرى.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع كبار الأدباء كلا من؛ الكاتبة والدكتورة فاطمة قنديل، الروائي والقاص جار النبي الحلو، الناقد والصحفي محمد شعير، الكاتب صبحي موسى، والدكتورة فاتن مرسي أستاذ الأدب بجامعة عين شمس.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم، الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت المسابقة تلقت خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

