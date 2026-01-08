فرقة أيامنا الحلوة تتألق في حفل جائزة ساويرس الثقافية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أحيت فرقة أيامنا الحلوة حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ 21.

وحضر الحفل كوكبة من رموز الفن والثقافة، والشخصيات العامة، وأقيم الحفل داخل قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلنت اليوم جائزة ساويرس الثقافية، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، حيث فاز بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، بالمركز الثاني كتاب “عندما اختفى الضحك من العالم” نص وتأليف أحمد الفخراني، رسوم هيام صفوت.

أما المركز الأول ففاز به كتاب “الفارة لارا وجيرانها في العمارة” نص وتأليف ريهام شندي ورسوم بسمة حسام.

لجنة التحكيم

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، كلا من: الدكتورة نادية الخولي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس المجلس المصري لكتب الأطفال، الرسامة ومصممة الجرافيك دينا محمد، الدكتور عبد الرحمن نور الدين رئيس تحرير مجلة قطر الندى الأسبق، فنان الكاريكاتير شريف عرفة، الفنانة التشكيلية ورسامة كتب الأطفال سالي سمير.



