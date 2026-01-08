شاب فى مأزق والأرض البعيدة يحصدان جائزة ساويرس لأفضل سيناريو في الدورة الـ21

18 حجم الخط

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين، فى دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذى أقيم فى قاعة إيوارت مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، فرع شباب الكتاب، أحمد صبحى وبريهان موسى عن سيناريو شاب في مأزق.

وكانت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب التالى قد تضمنت، سيناريو فيلم " شاب في مأزق " لــ " أحمد صبحي وبريهان موسى "، وسيناريو فيلم "وأنا كمان" لــ "سندس شبايك"، وسيناريو فيلم " كشف حضور" لــ " شيماء جوهر"، وسيناريو فيلم "محاكم الغربان" لــ "محمد السمان"، وسيناريو فيلم "دائما في خدمتك" لــ "محمود عبد العليم".

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما فرع شباب الكتاب كلا من: المخرجة تغريد العصفوري، المخرجة ماجي مرجان، الكاتب والمخرج عبد الفتاح كمال، الكاتب والمخرج السينمائي خالد عزت، والمخرجة والكاتبة نادية كامل

كما فاز بجائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، فرع كبار الكتاب سيناريو فيلم الأرض البعيدة، لنادين صليب وعبدالله.

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما فرع كبار الكتاب كلا من: الناقدة المسرحية والمخرجة منحة البطراوي، المخرج باسم مرتضى، مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، الدكتور رحمة منتصر مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما، والدكتورة سلمى مبارك أستاذ الأدب والفنون بجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت قد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

