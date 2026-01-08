جيش الاحتلال يشن غارة على محيط بلدة بنعفول جنوبي ‎لبنان

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس، بشن جيش الاحتلال غارة من مسيرة على محيط بلدة بنعفول جنوبي ‎لبنان.

وأفادت هيئة البث العبرية، مساء أمس الأربعاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه الضوء الأخضر للتحرك في لبنان.

تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

في سياق متصل، ذكر إعلام عبري، الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل لا تنوي تفكيك مواقعها العسكرية الخمسة في جنوب لبنان، التي احتلتها خلال حربها الأخيرة.

وقال المصدر الإسرائيلي: "لا نية لتفكيك المواقع العسكرية الإسرائيلية الخمسة في الأراضي اللبنانية".

منع تنفيذ هجمات على مستوطنات حدودية

وتحتل إسرائيل 5 تلال في جنوبي لبنان منذ الحرب الأخيرة التي شنتها بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي، بداعي مراقبة نزع سلاح حزب الله في المنطقة ومنع تنفيذ هجمات على مستوطنات حدودية.

وزعم موقع "واللا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ سريان اتفاق وقف النار "أكثر من 400 عنصر من حزب الله".

وهدد المسئول الأمني بـ"مهاجمة الضاحية (الجنوبية لبيروت) أيضا. إذا لزم الأمر"، قائلا: "لن نسمح بتراكم التهديدات في لبنان"، وفق تعبيره.

كما أشار إلى حالة من القلق داخل إسرائيل "بأن حزب الله لا يكتفي بعدم نزح سلاح، بل ينسق مع الجيش اللبناني"، وفق مزاعم المسئول ذاته.

وتابع: "لا يزال موقف الجيش الإسرائيلي تجاه الجيش اللبناني غير واضح في هذه المرحلة، في حال تعمّق تعاونه مع حزب الله وتستر على أنشطته. وقد تم تزويد الأمريكيين بمعلومات موثوقة عن هذا الموضوع".

وقف كامل للعمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل

ولم يعلق لبنان أو "حزب الله" فورا على هذه التصريحات الإسرائيلية، إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أعلن في ديسمبر الماضي، قرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لتنفيذ قرارها حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، ومن ضمنه سلاح "حزب الله".

