"يديعوت أحرونوت" تكشف منظومة أمنية إسرائيلية لتركيع المحيط السوري.. تستهدف نزع السلاح من الجنوب.. وتحول منطقة دمشق والحدود مع لبنان إلى ساحة للتجسس

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس واقع أمني جديد في الجنوب السوري ومحيطه، يقوم على الردع والضغط السياسي والعسكري، مستفيدة من هشاشة الوضع الداخلي السوري وتشابك المصالح الإقليمية.

وفي السياق، كشفت جريدة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف حاليا على إنشاء منظومة أمنية داخل الأراضي الإسرائيلية، تمنح "إسرائيل" قدرة مثالية على السيطرة على منطقة دمشق وشمالها، والزاوية الشمالية الشرقية من لبنان، المتاخمة للحدود السورية، حيث ينشط حزب الله وتنظيمات فلسطينية.

وقالت الجريدة إن "تلك المنظومة من شأنها أن تضع تلك المنطقة تحت مراقبة إسرائيلية دائمة، سواء من خلال المراقبة بالبصر، أو من خلال استخدام الرصاص، مرورا بالمتابعة الاستخباراتية والتكنولوجية.

وتستعين "إسرائيل" في ذلك بضعف الجبهة السورية، حيث لا يسيطر الرئيس السوري أحمد الشرع سوى على 60% من مساحة الأراضي السورية، مشددة على وجود مخاوف من أن الشرع –الرئيس- لم يتغير عن تلك الفترة التي كان يقود فيها جبهة النصرة، باسم أبو محمد الجولاني، على الرغم من ارتدائه بدلة وتمتعه بـ"رشة عطر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

صعوبات كبيرة تواجه أحمد الشرع

وبحسب الجريدة، فإن "حكم الشرع غير مستقر، ويواجه صعوبات حتى في فرض سلطته على الجماعات الجهادية المتطرفة المنضوية تحت سيطرة هيئة تحرير الشام".

وشدد التقرير على أن "لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الإبقاء على انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة، والذي يتمثل في تسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل أراض سورية ذات سيادة، والتي تقع في شمال القطاع في منطقة جبل الشيخ، وفي جنوب القطاع في منطقة مثلث الحدود بين إسرائيل وسورية والأردن".

الاحتفاظ بأوراق ضغط إسرائيلية ضد سوريا

وأوضحت الجريدة أن "إسرائيل" تقوم حاليا بإنشاء عائق عميق ضد المركبات، وضد تسلل الأفراد، يمكنه "إعاقة هجوم مباغت من الجولان بشكل كبير، على غرار الهجوم الذي تعرضت له بلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر"، مضيفة أن "هذه الإجراءات كلها تشكل عامل ردع، وتوفر قدرا من الحماية لمستوطنات الجولان، ويشكل ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع النظام السوري، الذي يرغب بشدة في إزالة هذه المواقع من أراضيه ذات السيادة".

وتابعت: يجب النظر إلى خريطة المصالح؛ فالمصلحة الإسرائيلية الحيوية يمكن تلخيصها في جملة واحدة وهي أن إسرائيل تريد الحفاظ على إنجازاتها في حرب "السيوف الحديدية" على الساحة السورية، وتحسين وضع أمنها القومي، مقارنة بما كان عليه قبل 7 أكتوبر 2023.

مزاعم إسرائيلية لمواصلة السيوف الحديدية

و"السيوف الحديدية" هي العملية التي أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، واستخدمت خلال قوات الاحتلال القصف بالطيران والمدفعية والاشتباك بالقوات الخاصة في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي امتدت لأكثر من عامين.

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن "إسرائيل" تستهدف منع إمكان شن هجوم مباغت من الأراضي السورية في اتجاه البلدات والمعسكرات والمنشآت العسكرية والبنى التحتية في الجولان؛ حيث تنشط في سوريا جهات جهادية قريبة من داعش، وجِهات شيعية قريبة من إيران، تمتلك مركبات ويمكنها، بدعم من الميليشيات الشيعية العراقية والحوثيين، تنفيذ هجوم مباغت خلال ساعات.

“إسرائيل” تواصل استهداف حزب الله

وتشير الجريدة إلى أن "لدى إسرائيل مصلحة أخرى تتمثل في منع نقل السلاح والذخائر والمواد الخام ووسائل تصنيع السلاح إلى حزب الله في لبنان"، مشددة على أن "تعاظم قوة حزب الله يشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا؛ إضافة إلى منع الوجود العسكري التركي في جنوب سوريا، والذي يمكن أن يقيّد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا والأردن وما وراءهما".

وبحسب الجريدة، تتلخص المصالح الإسرائيلية في ضرورة نزع السلاح من جنوب سوريا، وتحديدا المنطقة الواقعة بين دمشق والحدود الأردنية، ومنع دخول مجموعات مسلحة وأسلحة ثقيلة ومركبات إلى المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية، حتى مسافة عشرات الكيلومترات، شرقي الخط البنفسجي في الجولان، وتجنب تزويد قوات الأمن السورية بأكثر من السلاح الخفيف، وضمان حق "إسرائيل" في العمل داخل الأراضي السورية لإحباط التهديدات؛ إضافة إلى تنفيذ الالتزام الإسرائيلي بحماية السكان الدروز، وبشكل خاص في منطقة السويداء، في حال تعرضت حياتهم، أو كرامتهم، لتهديد حقيقي.

