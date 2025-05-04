أوقاف الإسكندرية تعقد اختبارات مبدئية للإيفاد الدائم

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية الاختبارات المبدئية للإيفاد الدائم اليوم الأحد بالمركز الثقافي بمحرم بك لعدد خمسة وعشرين إمامًا.

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وتأتي هذه الاختبارات لانتقاء أفضل الأئمة، ليكونوا سفراء وزارة الأوقاف خارج البلاد، لتعريف الناس بوسطية الإسلام، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة، والموعظة الحسنة، كما أمر الله عزوجل "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".



وقال الدكتورنجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري لا تألوا جهدا في إعداد وتدريب الكوادر الدعوية، وانتقاء افضل العناصر لتمثيل الوزارة إقليميًا ودوليًا ليكونوا واجهة مشرفة لمصر والأوقاف، وليكونوا مشاعل هدى تلتف حولها العقول والقلوب.



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