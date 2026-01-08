لماذا لا توجد مومياوات داخل الأهرامات الكبرى؟ وسيم السيسي يكشف مفاجأة

18 حجم الخط

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن غياب المومياوات الملكية من داخل الأهرامات الكبرى ليس أمرًا عارضًا أو نتيجة سرقات قديمة، بل دليل جوهري على أن الأهرامات لم تُبنَ في الأصل كمقابر، مشددًا على أن النظرة التقليدية للأهرامات تحتاج إلى مراجعة علمية جذرية.

وسيم السيسي يفجّر مفاجأة: الأهرامات لم تكن مقابر بل منشآت ذات وظيفة علمية معقدة

وأوضح وسيم السيسي، خلال برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أن الأهرامات كانت محطات عملاقة لتوليد الطاقة، وليس أماكن للدفن، مستندًا إلى غياب النقوش الجنائزية التقليدية داخل الأهرامات الكبرى، وعدم العثور على مومياء ملكية واحدة بداخلها حتى اليوم.

مخطط عالمي لتشويه الحضارة المصرية وحصرها في الوهم الجنائزي

وأشار الدكتور وسيم السيسي إلى وجود ما وصفه بـمخطط عالمي ممنهج لتشويه الحضارة المصرية القديمة، عبر حصرها في كونها حضارة "مقابر ووثنية"، معتبرًا أن هذا الطرح يسلب المصريين حقهم في إدراك العمق العلمي والفلسفي لحضارتهم.

وسيم السيسي يربط تشويه الحضارة بما أسماه "العقدة الأزلية" في التراث الصهيوني

وأرجع عالم المصريات هذه المحاولات إلى ما وصفه بـالعقدة الأزلية تجاه الحضارة المصرية، مستشهدًا بكتاب «موسى والتوحيد» لعالم النفس سيجموند فرويد، موضحًا أن التراث اليهودي القديم نظر إلى المصريين دائمًا بعين الحسد والرهبة.

وأكد أن ادعاءات الاضطهاد في النصوص اليهودية تتناقض مع اعتراف تلك النصوص نفسها بخروج بني إسرائيل من مصر مُحمّلين بالذهب والفضة، قائلًا:"الكتبة ليس لها أرجل، وتناقضات نصوصهم وحدها كفيلة بفضح الادعاءات".

أدلة علمية أُعلنت في مارس 2025 تعيد فتح ملف الأهرامات من منظور فيزيائي

وكشف الدكتور وسيم السيسي عن معطيات علمية حديثة أُعلنت في مارس 2025، تعود لعالم الفيزياء بايوندي الحاصل على جائزة نوبل، حيث استخدم رادارات متطورة عالية الدقة نجحت في تصوير كتل حجرية ضخمة وأعمدة ممتدة أسفل منطقة الأهرامات.

وأكد أن هذه الاكتشافات تعزز فرضية أن الأهرامات كانت منشآت هندسية معقدة ذات وظيفة علمية، وليس مجرد مبانٍ جنائزية.

علماء الفيزياء وقطع الأحجار بالليزر يدعمون نظرية محطات الطاقة

وأشار وسيم السيسي إلى أن من يدعم هذه الرؤية الجديدة ليسوا مؤرخين فقط، بل علماء فيزياء ومتخصصون في تقنيات قطع الأحجار بالليزر، مؤكدًا أن دقة البناء، ونوعية الأحجار، والتوجيه الفلكي للأهرامات، كلها عناصر لا تتسق مع فكرة المقابر التقليدية.

هجوم حاد على لقب "أبقراط": إيمحتب هو الأب الحقيقي للطب

وفي سياق متصل، شن الدكتور وسيم السيسي هجومًا على شيوع تسمية أبقراط بأب الطب، مؤكدًا أن الطبيب المصري القديم إيمحتب هو صاحب هذا الفضل الأصيل قبل أكثر من 4000 عام.

وأوضح أن إيمحتب كان أول من وصف النبض وصفًا علميًا دقيقًا بقوله:"النبض هو حديث القلب في الأوعية الطرفية"، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف لم يتوصل إليه أبقراط ولا غيره من علماء اليونان لاحقًا.

وسيم السيسي يرد على زاهي حواس: تصريحات بناء الأهرامات تشويه متعمد للتاريخ

وانتقد عالم المصريات بشدة التصريحات المنسوبة إلى الدكتور زاهي حواس بشأن بناء الأهرامات، واصفًا إياها بأنها تشويه متعمد للتاريخ المصري القديم، ومؤكدًا رفضه القاطع لأي روايات تُفرغ الحضارة من بعدها العلمي والإنساني.

مواجهة الأفروسنتريك: الجينات تحسم الجدل حول هوية المصريين القدماء

وشدد السيسي على تصديه لمحاولات تيار الأفروسنتريك سرقة الحضارة المصرية ونسبها لغير أهلها، مؤكدًا أن دراسات علمية حديثة صادرة عن معهد ماكس بلانك وجامعة ساوثهامبتون أثبتت أن ما يُعرف بـ"الجين الأسود" لم يظهر في مصر إلا بعد عام 600 ميلادية، أي بعد انتهاء الحضارة المصرية القديمة بقرون طويلة.

رسالة وحدة وطنية..وسيم السيسي: لا أحد يستطيع تقسيم المصريين

واستعاد الدكتور وسيم السيسي ذكرى مواجهته لوفد بريطاني عام 2014، متهمًا إياهم بزرع بذور الفتنة داخل المجتمع المصري عبر تمويل حسن البنا عام 1928، في محاولة لتفتيت النسيج الوطني.

ووجّه رسالة حاسمة قال فيها:"الرئيس عبد الفتاح السيسي مسلم، وأنا وسيم السيسي مسيحي، ولا أحد في هذا العالم يستطيع أن يفرقنا".

سعد زغلول نموذجًا: مصر لا تُقسم على أساس ديني

واختتم حديثه باستحضار موقف الزعيم سعد زغلول حين رفض تقسيم المناصب الوزارية على أساس طائفي، قائلًا للملك فؤاد:"أنا لا أرى مسلمين ومسيحيين.. أنا أرى مصريين فقط".

