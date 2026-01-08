تراجع البطالة في منطقة اليورو إلى 6.3% في نوفمبر

18 حجم الخط

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، ليصل إلى 6.3%، مقارنة بـ 6.4% في الشهر السابق، ولكنه ارتفع مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 6.2%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لبيانات المكتب الإحصائي الأوروبي «يوروستات».

معدل البطالة في منطقة اليورو

على مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 6% في نوفمبر، وهو معدل مستقر مقارنة بشهر أكتوبر، ولكنه أعلى من نسبة 5.8% المسجلة في الشهر نفسه من عام 2024.

مقارنة بشهر أكتوبر، انخفضت البطالة بمقدار 97 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 71 ألفًا في منطقة اليورو، بينما ارتفعت مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي بمقدار 416 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 253 ألفًا في منطقة اليورو.

العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي

بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي 13.2 مليون شخص في الشهر قبل الأخير من العام، بينهم 10.9 مليون شخص في منطقة اليورو.

سجلت إسبانيا 10.4%، وفنلندا 10% والسويد 9% أعلى معدلات البطالة على مستوى الدول، في المقابل، سُجلت أدنى معدلات البطالة في مالطا 3.1% وبولندا وجمهورية التشيك 3.2% لكل منهما وبلغاريا 3.5%.

بلغ معدل البطالة بين النساء في الاتحاد الأوروبي 6.2%، وبين الرجال 5.8%، وكلاهما مستقر مقارنة بالشهر السابق. أما في منطقة اليورو، فقد بلغ معدل البطالة بين النساء 6.5%، بانخفاض عن 6.6% في أكتوبر، وبين الرجال 6.1%، وهو معدل مستقر مقارنة بالشهر السابق.

بطالة الشباب في منطقة اليورو

فيما يتعلق ببطالة الشباب، بلغ عدد العاطلين عن العمل دون سن 25 عامًا في الاتحاد الأوروبي 2.9 مليون شخص في نوفمبر، بينهم 2.3 مليون في منطقة اليورو.

مقارنة بشهر أكتوبر، انخفضت بطالة الشباب بمقدار 44 ألفًا في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 42 ألفًا في منطقة اليورو. مقارنة بشهر نوفمبر 2024، ارتفع معدل البطالة بين الشباب بمقدار 24 ألفًا في الاتحاد الأوروبي و11 ألفًا في منطقة اليورو.

وبذلك، بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.1% في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض عن 15.2% في الشهر السابق، و14.6% في منطقة اليورو، بانخفاض أيضًا عن 14.8% في أكتوبر.

