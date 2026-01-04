ساويرس يتوقع انهيار أسعار البترول وارتفاع الذهب لهذه الأسباب

18 حجم الخط

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ، إن بداية عام 2026 كانت مفاجئة بسبب الضربة الأمريكية لفنزويلا، الذي يُعد إجراءً مذهلًا وغير عادي.

وتوقع ساويرس، خلال لقاء له مع "العربية Business" أن يتسبب هذا الإجراء في رفع المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع عدم اعتراض الصين وروسيا.

وأشار ساويرس إلى أنه من المتوقع انهيار أسعار البترول عند بداية تداولات غدًا الإثنين.

استمرار ارتفاع سعر الذهب

وأوضح أنه من المتوقع استمرار تراجع الدولار الأمريكي خلال العام الحالي، مع استمرار ارتفاع سعر الذهب.

وقال إن النسبة المتوقعة لارتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي تصل إلى 10%، مقارنة بالارتفاعات القياسية خلال عام 2025.

أفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين

وفي سياق متصل كشف ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد متابعيه حول مستقبل الاستثمار في الفضة، في ظل الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب، حيث قال المتابع: «يا هندسة، الكل بيسألك عن الذهب، بس إيه نظرتك للفضة الفترة الجاية؟ هل شايف إنها مظلومة وممكن تعمل طفرة زيه، ولا الذهب هيفضل هو الملك؟».

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

وقال ساويرس تعليقًا على الاستثمار في الذهب والفضة: «الفضة عملت الطفرة، والذهب هيفضل على العرش».

الذهب والفضة ملاذ آمن في 2026

ويواصل المستثمرون حول العالم توجيه رؤوس أموالهم نحو الذهب والفضة، باعتبارهما من أبرز أدوات التحوط وحفظ القيمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مع دخول عام 2026.

وكان المهندس نجيب ساويرس قد توقع في تصريحات سابقة استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، لتتراوح بين 5 و6 آلاف دولار للأوقية، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي مقابل محدودية الإنتاج، إلى جانب تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

الاستثمار في الفضة والذهب، فيتو

قفزة قياسية في أسعار الفضة

وشهدت أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة قفزة تاريخية، حيث ارتفعت بنحو 183%، مدفوعة بزيادة الطلب ونقص الإمدادات، في وقت صعد فيه الذهب بنحو 70% خلال عام 2025، ليسجل مستويات غير مسبوقة.

ومع بداية العام الجديد، سجلت التعاملات في العقود الفورية للفضة (XAG/USD) قفزة نوعية، لتكسر الحاجز التاريخي وتستقر فوق مستوى 71 دولارًا للأوقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.