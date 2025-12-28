هل نشهد زيادات في سعر الخبز المدعم والسلع التموينية خلال 2026؟ وزير التموين يرد

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أي نية خلال عام 2026 لتحريك أسعار السلع التموينية أو الخبز المدعم، مشددًا على أن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار».

50 جنيهًا لا تكفي.. وفلسفة الدعم في القيمة الحقيقية

وحول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل عند 50 جنيهًا للفرد في 2026، أوضح وزير التموين أن هناك اتجاهًا عامًا لزيادة قيمة الدعم، مؤكدًا أن هذا المبلغ لم يعد يلبّي احتياجات المواطن.



وأضاف: «المواطن اليوم يحصل على سلع تتجاوز قيمتها 100 جنيه مقابل 50 جنيهًا فقط، وهذه هي فلسفة الدعم العيني القائم حاليًا».

وزير التموين: لا زيادة في أسعار الخبز أو السكر



وردًا على سؤال بشأن احتمالات رفع أسعار الخبز التمويني أو سلع مثل السكر خلال العام المقبل، قال وزير التموين بشكل قاطع:«لا توجد أي زيادات، ولا نستهدف إجراء زيادات في عام 2026، وأسعار السكر لدينا مستقرة بل أفضل من العام الماضي».

لا أزمة سكر.. والاحتياطي يكفي أكثر من 10 أشهر



ونفى وزير التموين ما تردد عن وجود أزمة أو خلافات بين المنتجين والمستوردين في ملف السكر، مؤكدًا:«لم يصلني أي ما يفيد بوجود مشكلة، والسوق يعمل وفق سياسة السوق الحر، دون تدخل من الدولة في منع الاستيراد أو فرض قيود».

وأوضح أن مصر تمتلك مصانع حكومية وخاصة تغطي احتياجات السوق، إلى جانب احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة.

التزام بالأسعار العالمية وتشجيع الإنتاج المحلي



وأشار الوزير إلى أن تراجع الأسعار عالميًا قد يدفع بعض المستوردين لزيادة الاستيراد، مؤكدًا أن الوزارة تطالب الجميع بالالتزام بالأسعار العالمية.

وأضاف أن تحديد أسعار عادلة لمحصولي البنجر والقصب شجّع المزارعين والمصانع على زيادة الإنتاج، ما ساهم في تحقيق وفرة واستقرار بالسوق، مع السماح بالتصدير في إطار منضبط.

استقرار الأرز والزيت رغم ارتفاع الأسعار في المضارب

وعن ارتفاع أسعار الأرز في بعض المضارب إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو، أوضح الوزير أن الوزارة تواصلت مع المنتجين والمضارب والمصنعين، مؤكدًا وجود حالة استقرار في أسعار الأرز والزيت والسكر، والعمل على استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع استقرار السلع الأساسية على رأس أولوياتها، مشددًا على أنه «لا مساس بالسلع التموينية في 2026»، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي وحماية محدودي الدخل.

