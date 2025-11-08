بعد غلق شارع 26 يوليو كليا، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

18 حجم الخط

غلق شارع 26 يوليو، أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لـ غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 ساعات بسبب أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

تحويلات مرورية شارع 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:



المسار البديل الاول: حركة سير المركبات القادمة من كوبرى ١٥ مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم الدخول يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا الى شارع ٢٦ يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.



المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل (محطة وادي النيل) بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة ٣ أيام.

غلق شارع 26 يوليو كليا

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل محطة (وادي النيل/ ٦ أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لـ ١٢ برجًا معدنيًّا لمسافة ١٢٠ م بشارع ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان.

وأشارت أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة ٣ أيام بدءا من اليوم الجمعة الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ على أن يكون العمل من الساعه ١٢ صباحا حتى الساعة ٦ صباحًا.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.



وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أية تكدسات طوال فترة الأعمال.

