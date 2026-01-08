القبض على "كمونة" بلطجي إمبابة في حملة أمنية موسعة

18 حجم الخط

تمكنت قوات أمن الجيزة من القبض على عاطل، يُدعى "كمونة"، وهو مسجل خطر وله سجل جنائي حافل، وذلك أثناء حملة أمنية استهدفت إلقاء القبض عليه في مكان اختبائه بمنطقة دائرة قسم شرطة إمبابة.

ويُتهم "كمونة" بفرض إتاوة على الباعة أسفل كوبري إمبابة، في محاولة لفرض سيطرته على المنطقة.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تلقوا معلومات تفيد قيام عاطل وشهرته "كمونة" بفرض السيطرة على البائعة أسفل كوبري امبابة، وتهديدهم بالسلاح الأبيض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

