على رأسهم صابر عرب وعبد السيد، "هنو" يكرم رموز الفن والإبداع في عيد الثقافة الثاني

كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو نخبة من الفنانين والأدباء ورموز الثقافة في مصر، الذين رحلوا عن عالمنا العام الماضي، والذين لا يزالون يثرون المشهد الفني المصري إلى اليوم، وذلك خلال الاحتفالية الثانية لـ "عيد الثقافة المصري" المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

أبرز المكرمين

ومن المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا كرم وزير الثقافة كل من أسماء؛ الدكتور محمد صابر عرب، واسم الراحل لطفي لبيب، واسم الكاتب والناشر محمد هاشم، محمد عبد المطلب، والكاتب نصر الله إبراهيم، الأديب مصطفى نصر، السيناريست هناء عطية، داوود عبد السيد، ومحمد عبد المطلب، وتسلم عنهم ذووهم وقرنائهم وأبناؤهم الجوائز في أجواء يملؤها الفخر والحزن في ذات الوقت.

بينما تم تكريم عدد من المبدعين الذين ما زالوا يثرون الحياة الثقافية بفنهم وإبداعهم في مختلف المجالات، وكان منهم الكاتب الصحفي إيهاب الملاح، والفنان الكبير حسين فهمي، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتور سعيد شيمي، الدكتور سعيد المصري، الروائي سمير الفيل، الفنانة سهير المرشدي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الكاتب مصطفي عبد الله، الشاعر شعبان يوسف، الناقد شوقي يوسف، الناقد طارق الشناوي، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الجواد أبو كف، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، الفنان على الحجار، والفنان مدحت صالح، والفنان القدير عمر خيرت، وفريد زهران، الشاعر محمد بغدادي، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان محمد عبلة، محمود التميمي.

سهير المرشدي

وقالت الفنانة سهير المرشدي خلال تكريمها: "أشكر وزارة الثقافة والعلم والنور والإبداع تحت قيادة الوزير أحمد فؤاد هنو أنه أعطى لي فرصة للحضور إلى هنا، وهنئوا معي مصر ووزارة الثقافة على هنو".

