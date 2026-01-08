الخميس 08 يناير 2026
محمد رمضان يروج لحفله في نيويورك: أول جمهور عربي مع فنانهم المصري بماديسون سكوير جاردن

محمد رمضان
محمد رمضان
روج النجم محمد رمضان لحفله في نيويورك والذي من المقرر إقامته يوم 17 يناير وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

 

محمد رمضان يروج لحفله في نيويورك 

وقال “رمضان”: "إلى نيويورك.. يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن. مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا على الكوكب دا". 

وكان النجم محمد رمضان أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل، قيام محمد رمضان بتقبيل مساعدته وطبطبته عليها بعدما ساعدته في تغيير حذائه، وسط مطالبات الجمهور برمي حذائه لهم.

وظهر محمد رمضان خلال حفله بإستاد القاهرة، بأكثر من إطلالة مختلفة جذبت أنظار الجمهور.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، التي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. 

ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج. 

محمد رمضان يروج لحفله في نيو يورك محمد رمضان النجم محمد رمضان نيو يورك
